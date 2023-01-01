Настоящая политика конфиденциальности персональных данных (далее – политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт «skgarantiya.ru», расположенный на доменном имени skgarantiya.ru, может получить о пользователе во время использования сайта.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В настоящей политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта» – уполномоченные сотрудники, действующие от имени сайта «skgarantiya.ru», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь сайта (далее ‑ пользователь)» – лицо, имеющее доступ и использующее сайт «skgarantiya.ru», посредством сети интернет.

1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. Файлы «cookies» используются для улучшения доступа к сайту и определения повторных посещений. Файлы «cookies» не передают никакую конфиденциальную информацию.

1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование пользователем сайта «skgarantiya.ru» означает согласие с настоящей политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями политики конфиденциальности пользователь должен прекратить использование сайта «skgarantiya.ru».

2.3. Настоящая политика конфиденциальности применяется только к сайту «skgarantiya.ru». Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте «skgarantiya.ru».

2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем сайта.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Настоящая политика конфиденциальности устанавливает обязательства администрации сайта «skgarantiya.ru» по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые пользователь может предоставить при использовании сайта «skgarantiya.ru».

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей политики конфиденциальности, предоставляются пользователем путём заполнения форм на сайте «skgarantiya.ru» включают в себя следующую информацию:

3.2.1. фамилию, имя, отчество пользователя;

3.2.2. контактный телефон пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);

3.2.4. skype номер пользователя.

3.3. Сайт «skgarantiya.ru» защищает данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлены скрипты систем аналитики (Яндекс, Google и другие):

IP адрес;

информация из cookies;

информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу сайта);

время доступа;

адреса страниц;

реферер (адрес предыдущей страницы);

другая статистическая информация.

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта «skgarantiya.ru», требующим авторизации.

3.3.2. Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется только с целью выявления и решения технических проблем посетителей сайта.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история просмотров, используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. и 5.3. настоящей Политики конфиденциальности.

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Персональные данные пользователя администрация сайта «skgarantiya.ru» может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации пользователя, зарегистрировавшегося на рассылку на сайте «skgarantiya.ru».

4.1.2. Создания учетных записей и предоставление пользователю доступа к персонализированным ресурсам сайта «skgarantiya.ru» (клиентские личные кабинеты).

4.1.3. Установления с пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта «skgarantiya.ru», оказания услуг, обработки запросов и заявок от пользователя.

4.1.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных пользователем.

4.1.5. Предоставления пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта «skgarantiya.ru».

4.1.6. Предоставления пользователю с его согласия, обновлений услуг, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта «skgarantiya.ru».

4.1.7. Осуществления персонализированной рекламной деятельности.

4.1.8. Улучшение сайта, системы поддержки пользователей, сделать услуги соответствующими индивидуальным запросам пользователя.

4.2. Если пользователь сайта желает отказаться от подписки, оформленной на сайте «skgarantiya.ru», в каждом письме рассылки даны инструкции, как это сделать.

5. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Пользователь соглашается с тем, что администрация сайта «skgarantiya.ru» вправе передавать персональные данные третьим лицам-партнерам, соблюдающим политики конфиденциальности, в частности в сервисы email-рассылок, исключительно в целях выполнения рассылки, на которую пользователь, подписался.

5.3. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Администрация сайта «skgarantiya.ru» готова делиться информацией, чтобы предотвратить преступления или помочь в их расследовании, если речь идет о подозрении на мошенничество, действиях, физически угрожающих безопасности людей, в случаях, когда это предусмотрено законом.

5.4. При утрате или разглашении персональных данных администрация сайта информирует пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.6. Администрация сайта совместно с пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных пользователя.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую при использовании сайта «skgarantiya.ru».

6.2. Администрация сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных пользователя, за исключением п.п. 5.2. и 5.3. настоящей политики конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, с момента обращения или запроса пользователя или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей политики конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации администрация сайта не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения администрацией сайта «skgarantiya.ru».

7.2.3. Была разглашена с согласия пользователя.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между пользователем сайта и администрацией сайта «skgarantiya.ru», обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. К настоящей политике конфиденциальности и отношениям между пользователем и администрацией сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта «skgarantiya.ru» вправе вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности без согласия пользователя.

9.2. Новая политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте «skgarantiya.ru», если иное не предусмотрено новой редакцией политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы по настоящей политике конфиденциальности следует сообщать по почте: info@skgarantiya.ru